Ancora un evento annullato per il coronavirus: salta l'Oktoberfest Cuneo, appuntamento al 2021

Una notizia che non sorprende, ma sulla quale ancora non c'era conferma ufficiale. Ovviamente, saltato l'Oktoberfest di Monaco di Baviera, non poteva che essere così anche per tutti gli altri eventi che ad esso si ispirano. Tra questi anche quello di Cuneo.

L’incertezza legata all’evolversi dell’emergenza sanitaria globale causata dal Coronavirus ha infatti indotto la Sidevents Srl a decidere di annullare i tre Paulaner Oktoberfest ufficialmente riconosciuti in Italia da Paulaner: tra questi, appunto, la quinta edizione del Paulaner Oktoberfest Cuneo.

Paulaner continua a credere nell’importanza della tradizionale manifestazione che quest’anno sarà virtuale: Paulaner Oktoberfest 2.0.

La Sidevents Srl, nella speranza che la situazione generale possa migliorare in tempi relativamente brevi, sta già lavorando dietro le quinte per le edizioni 2021, ma anche per provare a proporre, se ci saranno le condizioni, un’altra iniziativa nel corso dell’estate nella città di Cuneo.