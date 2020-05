Dai disegni di Berruti un libro animato coi nomi di chi ha aiutato la nostra sanità nella lotta al Covid

“Questo libro è e sarà per sempre la mia testimonianza del lockdown. C’è dentro tutto quello che ha rappresentato per me: la paura, l’emergenza, ma soprattutto la voglia di andare oltre la chiusura fisica e mettersi al lavoro per fare la mia parte. Il risultato mi ha commosso, sono orgoglioso dell’impiego concreto della cifra raccolta e felice che il flipbook contenga i nomi di tutte le persone che si sono unite in questo abbraccio”.



Così Valerio Berruti saluta l’ultimo atto dell’iniziativa che nelle scorse settimane lo ha visto spendersi in prima persona in favore della sanità albese impegnata nell’emergenza Covid.



La raccolta fondi collegata al progetto battezzato “L’abbraccio più forte” si è chiusa con l’eccezionale risultato di 265mila euro donati alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus, che li ha utilizzati per l’acquisto di un ambulatorio mobile e di dispositivi di protezione destinati ai sanitari al lavoro presso l’ospedale di Verduno, inaugurato lo scorso 30 marzo come "covid hospital" regionale e ora finalmente pronto a diventare l’ospedale unico di Langhe e Roero.



I 770 disegni (pastelli a olio e smalto su cartoncino, 36x21cm) che l’artista albese ha realizzato, tutti diversi tra loro, appositamente per l’occasione sono così diventati fotogrammi della videoanimazione riprodotta in un flipbook diventato un progetto editoriale ora in stampa per i tipi di Gallucci Editore.



All’inizio di giugno “L’abbraccio più forte” arriverà in libreria in un’edizione limitata a 999 copie numerate (240 pagg., collana Galleria, prezzo di copertina 24 euro), che è già possibile acquistare in prevendita su www.galluccieditore.com.



Il libro animato, oltre a una poetica prefazione di Piero Negri Scaglione, contiene i nomi di tutti coloro che hanno partecipato all’operazione, ricordando nella maniera più positiva possibile "un evento che non avremmo mai immaginato di vivere". Un libro animato, che prende vita quando viene sfogliato velocemente, un flipbook da custodire tra i ricordi di famiglia.