Il Comune di Busca rimborsa la quota dello scuolabus per i mesi di mancato utilizzo

Il Comune ha adottato un’altra iniziativa, fra le diverse già attivate per l’emergenza sanitaria, destinata ad andare incontro alle necessità delle famiglie. Coloro che risultano in regola con il pagamento della tariffa per il servizio scuolabus nell’anno scolastico 2019/20, possono richiedere il rimborso della quota per i mesi non usufruiti.

“Si tratta – dice il sindaco Marco Gallo - di una fra le diverse misure di sostegno che stiamo mettendo a punto a beneficio dei buschesi con le risorse che ci è concesso utilizzare”.

“Per accedere a questa opportunità – spiega l’assessora all’Istruzione Lucia Rosso - la procedura è semplice: le domande devono essere redatte sul modulo scaricabile dal sito (qui sotto, ndr) ed essere presentate entro giugno 2020 all'Ufficio Segreteria-Assistenza segreteria@comune.busca.it"