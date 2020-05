In arrivo nei paesi della Valle Stura le "pillole di psicologia" per la fase 2 dell'emergenza sanitaria

La fase due ha infatti interessato molti, ma non tutti. Le così dette fasce fragili si trovano a dover riprendere ed affrontare una nuova normalità: stanno molto più a casa, anche se si sono allentate le misure di contenimento. L’intento delle psicologhe è di suggerire piccole attività, ludiche e di svago, per i bambini e gli adolescenti, su un piano psicologico e neuropsicologico. In relazione agli adulti e in specifico agli anziani, si suggeriranno piccole attività di esercizio per attenzione, memoria ecc. Ovviamente tale servizio, non si sostituisce ad attività di tipo riabilitativo neuropsicologico.