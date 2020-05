Mondovì intende aprire scuola materna e asilo nido in estate: si raccolgono manifestazioni d'interesse

La riapertura degli asili è, indubbiamente, una delle priorità a cui il Governo Conte è chiamato a mettere mano al più presto in queste settimane, esortato anche dalla necessità crescente da parte dei genitori di lasciare i loro figli in mani sicure e fidate mentre sono sul posto di lavoro.

Un aspetto, questo, sul quale Targatocn.it aveva già effettuato un approfondimento in tempi non sospetti, portando alla luce anche le proposte effettuate da ANCI in ambito nazionale e riprese a gran voce dal vicepresidente di ANCI Piemonte, Michele Pianetta, sul territorio regionale.

A tal proposito, compatibilmente con l'evolversi della situazione epidemiologica e della normativa, il Comune di Mondovì intende attivare un servizio di scuola materna e di asilo nido per l'estate 2020, con l'obiettivo di soddisfare le esigenze delle famiglie con madri e padri entrambi lavoratori, assicurando un servizio educativo durante i mesi di luglio e agosto, anche in relazione all'emergenza Coronavirus in corso.

"L'obiettivo - spiegano dal municipio - è quello di offrire un servizio alle famiglie con bambini in età compresa tra i 3 mesi ed i 6 anni, con diritto di precedenza per i residenti nel Comune di Mondovì. Saranno previste anche soluzioni e tariffe part-time o settimanali. L'asilo nido (per la prima volta prolungato al mese di agosto) sarà gestito dal personale comunale nella struttura "NidoMondo", ubicata in via Ortigara 2, mentre il bando per l'affidamento in concessione del servizio di scuola materna estiva per il prossimo quinquennio è ora in corso".

Le famiglie interessate al servizio dovranno inviare al Comune di Mondovì, entro e non oltre il 10 giugno 2020, un'e-mail all'indirizzo: asilo.nido@comune.mondovi.cn.it, indicando l'età del/i bambino/i e le settimane in cui si intenderebbe fruire del servizio, oltre ai recapiti telefonici dei genitori. Inoltre, sarà possibile contattare la direzione dell'asilo Nnido comunale ai numeri 0174/45157 e 329/2105689. La mail non sarà sufficiente per l'iscrizione, ma varrà come manifestazione di interesse al servizio.