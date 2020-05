Cavallermaggiore, Sannazzaro: “Mascherina obbligatoria per le vie della città dal 29 maggio al 2 giugno”

“Ricordo a tutti l’obbligo di indossare la mascherina dal 29 maggio al 2 giugno per le vie della città, rispetto allo scorso weekend l’invito è soprattutto rivolto ai giovani e agli anziani. Entrambi li vediamo ancora un po’ indisciplinati” con queste parole il sindaco Davide Sannazzaro ricorda alla cittadinanza il nuovo obbligo valido in tutto il Piemonte di indossare la mascherina anche all’aperto ovvero nei centri abitati e nelle aree commerciali, come previsto dall’ordinanza emessa ieri dal presidente della Regione Alberto ricorda alla cittadinanza il nuovo obbligo valido in tutto il Piemonte di indossare la mascherina anche all’aperto ovvero nei centri abitati e nelle aree commerciali, come previsto dall’ordinanza emessa ieri dal presidente della Regione Alberto Cirio. Sono esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni, i disabili o coloro che sono affetti da patologie che non consentono l’uso del dispositivo di sicurezza e coloro che stanno svolgendo attività fisica nel rispetto della distanza di sicurezza.

“E’ davvero importante trovare un equilibrio, anche nei locali chiusi come bar e ristoranti l’invito è a comportarsi con responsabilità - aggiunge Sannazzaro -. Solo così possiamo agevolare il lavoro dei gestori dei locali non andare incontro a nuove sanzioni o restrizioni”.

Il sindaco ha poi dato un aggiornamento rispetto ai casi positivi al Coronavirus, in netto calo rispetto alle settimane precedenti: in città sono solo più due i contagiati, mentre alla casa di riposo sono 27 ancora positivi. Negativi i tamponi fatti sugli operatori della cooperativa Laboratorio.