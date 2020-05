A Ceresole d'Alba si presenta la proposta per l'estate ragazzi 2020

"Con uno sforzo organizzativo - scrivono dall'Amministrazione - ed economico importante riusciremo a garantire la partenza di tutti i servizi anche se rimodulati per garantire la sicurezza delle nostre ragazze e ragazzi e degli operatori.

In particolare i gruppi dovranno vivere in completa autonomia come utenti e operatori. Sfrutteremo tutti gli spazi a disposizione per garantire la sicurezza e allo stesso tempo favorire la socialità tanto mancata in questi mesi: scuole, centro giovani, biblioteca, MuBatt, Municipio.





Alla riunione saranno presenti gli operatori che illustreranno le proposte.

In particolare saranno presenti la cooperativa Oltre la Siepe per l'estate ragazzi elementari, il centro giovani Strike Up con la cooperativa RoeroLangheMare per medie e superiori.

Per la prima media sarà possibile decidere se iscriversi all'Estate Elementari o Medie.