A Limone Piemonte tutto pronto per il ponte del 2 giugno

Con la riapertura al pubblico dell’ufficio turistico, in programma per sabato 30 maggio, torneranno operative anche molte attività commerciali restate chiuse nei mesi scorsi a causa dell’emergenza Coronavirus.

In occasione del Ponte del 2 giugno numerosi ristoranti, bar, negozi al dettaglio e servizi alla persona riapriranno i battenti, andandosi ad aggiungere alle realtà che non si sono mai fermate, come i negozi di alimentari, e a coloro che hanno già ripreso l’attività nei giorni scorsi secondo il calendario previsto dal Decreto Ripartenza per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

“C’è grande fermento in paese, segno che tra gli operatori limonesi c’è voglia di ripartire – commentano il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi e il vicesindaco e Assessore al Turismo Rebecca Viale -. Alcuni commercianti apriranno nelle prossime settimane e contiamo di avere un paese interamente operativo entro fine mese”.

Un altro segnale positivo di accoglienza per i turisti è dato dagli alberghi che hanno già riaperto o che sono pronti a farlo nei prossimi giorni, in totale una decina, nonostante le restrizioni imposte dal Governo per prevenire la diffusione del Covid-19.

“Siamo pronti ad affrontare l’imminente stagione estiva e preparati ad accogliere al meglio coloro che sceglieranno il nostro paese per trascorrere momenti di relax sulle nostre montagne – continuano Riberi e Viale –. Ovviamente grande attenzione verrà posta agli aspetti legati alla sicurezza: gli operatori si sono adoperati in queste settimane nell’adeguamento dei locali per accogliere la clientela nel rispetto delle prescrizioni previste”.

L’ufficio turistico fino al 10 giugno seguirà il consueto orario, dal giovedì al lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, mentre passerà a quello di alta stagione nel periodo 11 giugno-6 settembre, con apertura tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

Info: 0171 925281 - iat@limonepiemonte.it.