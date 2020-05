Alba: sul sito del Comune tutte le indicazioni per usufruire del “bonus facciate”

L'agevolazione consiste in una detrazione d'imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020, per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, compresa la sola pulitura o tinteggiatura di fabbricati situati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.