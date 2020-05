Bra, chiude per lavori il centro di raccolta rifiuti di Pollenzo

A partire dall’8 giugno 2020 il centro di raccolta rifiuti di Pollenzo, sito in via Langhe, rimarrà chiuso agli utenti per lavori di ristrutturazione, che dovrebbero protrarsi fino al 30 agosto.

Per tutta la durata dei lavori gli utenti potranno rivolgersi agli ecocentri più vicini sul territorio: il centro di corso Monviso a Bra, aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato con orario 8-12 e 13,30-17,30; quello di Monticello d’Alba (in località Casà), operativo il martedì dalle 14 alle 17, il mercoledì dalle 8,30 alle 12,30, il venerdì dalle 9 alle 12 e il sabato dalle 13,30 alle 17,30; quello di Pocapaglia (sulla provinciale 194 che porta a frazione Rossi), aperto il martedì dalle 8,30 alle 12, il giovedì dalle 11 alle 13, il venerdì dalle 8,30 alle 12 e il sabato dalle 8,30 alle 12.

Si svolgerà invece regolarmente la raccolta rifiuti nella giornata del 2 giugno, nella quale è previsto il ritiro di RSU (indifferenziata) e organico per le utenze domestiche della Zona A della città.

Maggiori informazioni si possono avere contattando l’Ecosportello rifiuti braidese, chiamando il numero 0172-201054 in orari di ufficio (da lunedì al venerdì 8-30-12.30, il martedì e il giovedì anche dalle 14 alle 17.30), oppure scrivendo all’indirizzo e-mail ecosportello@strweb.biz