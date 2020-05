Bra, passerella pedonale sul ponte del rio Laggera: partiti i lavori a Pollenzo

Sono iniziati in questi giorni i lavori che il Comune di Bra ha da tempo messo in agenda a Pollenzo per ampliare con una passerella pedonale il ponte sul rio Laggera: attraversamento che si trova nella parte iniziale del tratto di Provinciale 7 che, partendo dalla frazione, la collega alla zona di Borgo San Martino.



Con l’intervento l'Amministrazione cittadina viene incontro a una precisa richiesta dei residenti, che già alla passata Amministrazione avevano rappresentato l’esigenza di collegare i due tratti di marciapiede interrotti dal ponte, le cui ridotte dimensioni non consentivano la realizzazione di un passaggio in sicurezza per i pedoni.



Già nei mesi scorsi il Comune aveva così progettato l’intervento. Espletata la relativa gara e perfezionato l’affidamento, l’opera è ora in cantiere, con la prospettiva di consegnarla ultimata entro qualche settimana a fronte di un esborso economico, per le casse del Municipio, di circa 40mila euro.



"Tra i propositi della nostra Amministrazione c’è sicuramente quello di prestare massimo ascolto a quanto ci viene segnalato da quartieri e frazioni e più volte richiesta anche dal già consigliere Livio Astegiano – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Luciano Messa –. In questo caso siamo felici di poter aver dato attuazione a quella che rappresentava una precisa e condivisibile richiesta dei residenti".