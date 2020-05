Fossano, insediato il nuovo direttivo: Marco Primatesta eletto presidente

"Ringrazio tutti i componenti per avere scelto me come presidente della Consulta: un compito importante, per il quale mi impegnerò al massimo - ha sottolineato Primatesta - . Sono molto contento della squadra che si sta formando: un gruppo di amici con la voglia, l’entusiasmo, il coraggio e la consapevolezza di voler fare qualcosa per Fossano e, soprattutto, per i Giovani di Fossano. In questo momento così difficile il nostro Paese deve ripartire, e noi, giovani, abbiamo le capacità per aiutarlo. Sono fermamente convinto che questa Consulta Giovani sarà in grado di elaborare grandi progetti: le idee e la voglia di metterci in gioco sicuramente non ci mancano, ora non resta che metterci al lavoro. Un doveroso ringraziamento va alla Giunta Comunale e in particolare all'assessore di competenza Ivana Tolardo e al sindaco Dario Tallone".