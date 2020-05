Test sierologici a campione: l’Asl Cn2 parteciperà con 304 soggetti

Sono 304 gli utenti dell’Asl Cn2 chiamati a prendere parte all’indagine di Siero-Prevalenza dell’infezione da SARS-CoV-2 promossa dal Ministero della Salute e dall’Istat, finalizzata a determinare l’estensione dell’infezione nella popolazione, a comprendere meglio caratteristiche epidemiologiche del virus e quali siano i soggetti maggiormente colpiti, e a individuare quante persone nel nostro Paese abbiano sviluppato una risposta anticorpale al nuovo Covid-19 anche in assenza di sintomi o con sintomi lievi.



Il test sierologico coinvolgerà in tutta Italia un campione di 150mila persone di tutte le età, scelte in modo casuale, e la Regione Piemonte parteciperà all’indagine con un campione di 8.099 persone distribuite fra tutte le Asl del territorio.



I soggetti selezionati saranno contattati al telefono dal personale della Croce Rossa Italiana per verificare la disponibilità all’effettuazione del prelievo del sangue e per fissare il relativo appuntamento presso i Punti Prelievo individuati dalla Regione.



Il prelievo potrà essere eseguito anche a domicilio in caso di soggetti fragili o vulnerabili. Al momento dell’effettuazione del prelievo verrà richiesto ai soggetti di sottoscrivere un modulo di consenso informato all’Asl, tramite il Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta, comunicherà l’esito dell’esame a ciascun partecipante residente nel proprio territorio.

In caso di diagnosi positiva, cioè qualora venisse rilevata la presenza di anticorpi specifici, l’interessato verrà messo in temporaneo isolamento domiciliare e contattato per l’effettuazione di un tampone naso-faringeo che verifichi l’eventuale stato di contagiosità.



In caso di positività al tampone, il soggetto verrà preso in carico come caso confermato e continuerà l’isolamento in quarantena; in caso contrario non vi sarà necessità di prolungare ulteriormente l’isolamento fiduciario domiciliare.