Alba, investita mentre attraversa sulle strisce in corso Europa: trasferita al Cto in codice rosso

Ha battuto violentemente il capo a terra e perso molto sangue l'83enne vittima dell’investimento occorso pochi minuti fa ad in corso Europa ad Alba, all’altezza della zona del mercato e all'incrocio con via San Pio V.



Secondo le prime sommarie ricostruzioni riportate da alcuni testimoni, e che ora saranno oggetto di verifica da parte della Polizia Municipale, intervenuta sul posto insieme ai sanitari del 118, la donna sarebbe stata intenta ad attraversare il corso sulle strisce pedonali, quando, non vista, sarebbe stata investita da un auto che stava manovrando in fase di parcheggio.



La bassa velocità del veicolo non avrebbe purtroppo evitato un violento scontro e la caduta a terra dell'anziana, subito soccorsa da alcuni passanti e che in un primo momento si presentava incosciente.

Sul posto si attende l’arrivo dell’elisoccorso per il ricovero dell'anziana, giudicata in codice rosso, all’ospedale Cto di Torino.