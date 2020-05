Dronero, recuperato e portato in ospedale l'uomo caduto in una bealera con la carrozzina

Si è concluso in Regione Picco Chiotti di Dronero l'intervento di recupero di un uomo dsiabile di mezza età che, attorno alle 11 di questa mattina, è caduto in una bealera con la sua carrozzina. Non, quindi, in una scarpata, come precedentemente scritto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo con il nucleo spleoe alpino fluviale, oltre ai volontari del distaccamento di Dronero, che hanno provveduto a recuperare l'uomo e a consegnarlo alle cure del 118. E' stato infatti trasportato in ospedale, ma non risulta essere in pericolo di vita.

I carabinieri di Dronero stanno cercando di capire la dinamica di quanto accaduto.