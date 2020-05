Agri Berroni festeggia la Giornata Mondiale del Latte

Un prodotto che costituisce uno dei punti di forza dell'economia locale. Lunedì 1° giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Latte, l'agri gelateria Agri Berroni sarà eccezionalmente aperta, negli stessi orari del week end (15-19), per celebrare questo prezioso alimento.

Protagonisti del 1° giugno, latte fresco e il nuovo "Slurp", rinfrescante yogurt da bere, tutto in bottiglie di vetro per non nascondere freschezza e genuinità! Un drink sano, nutriente e dissetante, adatto ad un pubblico di tutte le età, da 0 a 90 anni e particolarmente gradevole in giorni in cui il caldo incomincia a imporsi.

Le degustazioni sono gratuite, servite direttamente dal personale e su richiesta.

Apertura confermata anche per martedì 2 giugno, e nei week end dei prossimi mesi.

Nel punto vendita (aperto negli altri giorni su appuntamento) saranno disponibili anche altre golose produzioni locali: dalle “burnie”, dolci al cucchiaio monodose, alle creme spalmabili, mieli selezionati di eccellenza e marmellate particolari (alle more di gelso di Racconigi e Kumquat biologico), succhi di mirtillo, mela, lampone ... Delizie che l'azienda

Agri Berroni continua nel frattempo a consegnare i suoi prodotti a domicilio (ordinazioni linkando su bit.ly/agriberrroni_consegna_a_domicilio) .

Agrigelateria Agri Berroni - Tenuta Berroni 5 - Racconigi (Cn) - cell. 3394471798