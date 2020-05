Dopo la pandemia inizia corsa all’e-commerce e alla vendita online

Il Covid-19 ha stravolto tutte le nostre abitudini di vita, in tutti gli ambiti: affetti, lavoro, acquisto dei prodotti.

Se prima di questo virus già in molti avevano dato vita a portali e-commerce, con la quarantena e i dubbi legati alle riaperture e a tutte le misure per la sicurezza – distanziamento, sanificazione, mascherine, ecc – in molti si sono accorti che è il momento di dare nuovi sbocchi al proprio business, creando degli spazi online dove poter vendere prodotti e servizi.

In realtà questo momento era già arrivato da qualche anno, ma, come sappiamo, sono i momenti di crisi e di difficoltà a imporci delle scelte. E questo accadrà anche per gli e-commerce.

Perché le persone acquistano su un e-commerce

Prima di analizzare la situazione attuale e pensare a come cambierà (sta già cambiando) il comportamento d’acquisto delle persone, poniamoci due semplici domande:

Perché le persone acquistano online?

Quali sono i fattori che fanno propendere per un e-commerce?

Facciamo un passo indietro: prima dell’acquisto, il cliente compie un passaggio informativo. Quindi cerca sul web informazioni, prezzi e comparazioni del prodotto di suo interesse. In questo primo passaggio è importante il ruolo svolto dai moltissimi siti di guida all’acquisto, come per esempio Advister , che raccoglie opinioni e recensioni, facendo già una prima cernita del ventaglio di prodotti tra cui scegliere.

I clienti apprezzano lo shopping online in primis perché è efficiente e conveniente.

Possono facilmente:

- confrontare i prezzi tra i prodotti;

- ordinare gli articoli direttamente da casa (risparmiando tempo e soldi);

- acquistare 24 ore su 24;

- contare su un assortimento ampissimo.

Dopo il Coronavirus a queste motivazioni d’acquisto vanno aggiunte senz’altro anche la sicurezza e, a volte, l’impossibilità dell’acquisto fisico.

Tuttavia, ci sono anche fattori potenzialmente negativi:

la navigazione del sito;

eventuali registrazioni;

prodotti non sempre disponibili;

la sostituzione di prodotti dopo l’acquisto;

i resi;

la necessità di essere presenti alla consegna;

la perdita del piacere dell'esperienza d'acquisto fisica.

Prepararsi al comportamento d'acquisto dopo COVID-19

Come cambieranno le nostre abitudini di acquisto nel prossimo e lontano futuro? In particolare, quando pensiamo all’e-commerce, in che modo questi nuovi comportamenti avranno un impatto sulla vendita al dettaglio globale?

Gestire qualsiasi attività commerciale, ma in particolare un'attività al dettaglio, è diventato molto più difficile. Come ben sappiamo, molte sono state costrette a chiudere nel bel mezzo della pandemia, e ora che hanno potuto riaprire, devono seguire ovviamente molte misure di sicurezza.

Da un lato gli imprenditori devono essere creativi per garantire il futuro della propria attività, servire i propri clienti e mantenere intatte le catene di approvvigionamento; dall’altro gli acquirenti hanno completamente cambiato le priorità di ciò che acquistano e immagazzinano.

Uno studio di Stackline ha analizzato e confrontato le vendite avvenute tramite e-commerce negli Stati Uniti nel marzo 2020 rispetto al 2019. Il risultato: valigie, valigette e fotocamere sono state le categorie di prodotti in calo più veloci nell'attuale crisi finora. Anche tutti i tipi di abbigliamento e prodotti per esterni sono diminuiti in modo significativo. D'altra parte, i guanti monouso, le macchine per il pane e la medicina per la tosse sono stati i più venduti, oltre a tutti i tipi di alimenti e prodotti per l'igiene. C’è da dire che questi dati erano legati al mese di marzo, periodo centrale della pandemia nel mondo. Ciò che non è cambiato nella crisi è che le aziende leader si differenziano dai loro concorrenti in base all'esperienza che offrono ai loro clienti.

Un concetto testimoniato anche dai numeri italiani: i dati dell’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm-Politecnico di Milano ci dicono che il 77% delle aziende che vende online nei diversi settori abbia dichiarato di aver acquisito nuovi clienti, alcuni dei quali si sono avvicinati per la prima volta all’e-commerce.

Boom di e-commerce e negozi di prossimità

Accanto all’aumento del commercio online, un altro comportamento d’acquisto che ha avuto una grande presa sulla popolazione in questo periodo è stato il ritorno al negozio fisico di prossimità.

Anche in questo caso la necessità è stata quella di accorciare le distanze e il tempo necessari per la spesa. E allo stesso tempo abbiamo assistito anche a tanti piccoli esercenti che si sono dotati di mezzi propri per ricevere ordini di spesa e fare le consegne: dai messaggi su Whatsapp al classico numero di telefono. Alcuni si stanno portando anche avanti, come molti centri estetici e parrucchieri/barbieri che hanno dotato i loro clienti di un’app per le prenotazioni ed evitare l’affollamento dei locali.

Tale fenomeno si è accompagnato al cosiddetto “Channel shift”, ovvero ad un cambio da un canale di vendita all’altro, tanto è vero che più di un quinto degli italiani (21%) ha dichiarato di avere scelto un diverso negozio di riferimento.

Nello stesso tempo si è registrato un vero e proprio boom per l’e-Commerce: nella settimana tra il 20 e il 26 aprile l’online della grande distribuzione ha messo a segno il record storico a tre cifre (+305%), stabilizzandosi nei giorni successivi sul + 150%.

La crescita dei negozi di vicinato e dell’e-Commerce ha di fatto dimostrato che in molti casi (soprattutto per necessità) la domanda dei consumatori è più elastica al servizio erogato che non ai prezzi. La crescita delle transazioni online mette le aziende e i piccoli esercenti nella necessità di dotarsi di sistemi e-commerce rapidi, sicuri e flessibili.

Omnicanalità

Andando più a fondo nell’analisi risalta anche la necessità da parte delle imprese di curare tutti i punti di contatto (chiamateli “touchpoint” se preferite) con i propri clienti. Tutti si chiedevano che cosa significasse in realtà "trasformazione digitale". Questa crisi l'ha definita migliore di quanto chiunque potesse mai avere.

Gli investimenti precedenti nella digitalizzazione stanno ripagando chi si era mosso per tempo, specialmente se le aziende hanno già subito una trasformazione digitale, rendendo le loro offerte e servizi pertinenti e coerenti. Un aspetto sempre centrale è l'attenzione rivolta all'esperienza del cliente.

Concentrandosi sull'e-commerce, gli analisti si aspettavano già una forte crescita nei prossimi anni, che sarà principalmente guidata dall'ulteriore adozione dello shopping mobile e dal collegamento di sempre più nuovi punti di contatto commerciali come chatbot, assistenti vocali, dispositivi intelligenti, social media ecc. - ma questo tutto ciò era già in atto prima che il mondo andasse in blocco.

Prevediamo che le aziende con una forte esperienza digitale saranno meglio preparate per superare la tempesta e superare la recessione economica, ma allo stesso tempo per tutti gli altri non è più tempo per aspettare.





Web, mobile, canali social, negozi: l'e-commerce rimarrà al centro dell'esperienza di vendita al dettaglio

La domanda è: come puoi raggiungere i clienti con così tanti canali e variabili di interazione in evoluzione? Sebbene le decisioni in materia di investimenti IT e architettura debbano essere attentamente valutate, in generale possiamo affermare che le soluzioni di e-commerce ti aiutano a sviluppare forti capacità commerciali per i modelli di business B2C, B2B o B2B2C.

Ora i CMS (Content Management Solutions) – i vari Woocommerce, Magento, Prestashop, Shopify, ecc. - possono rendere riutilizzabili i componenti granulari del contenuto digitale in più applicazioni e punti di contatto, rendendo possibili: l’invio di e-mail personalizzate (tenendo conto dei prodotti consultati o lasciati nel carrello, ad esempio), le sponsorizzazioni sui social e in generale tutto ciò che può riguardare il fornire il giusto contenuto o prodotto nel momento giusto al singolo acquirente.

Queste pratiche sono solo alcuni esempi di una corretta gestione dei dati e di efficaci strategie di remarketing attuabili tramite un e-commerce.

In conclusione, oggi non molto è certo, ma sappiamo che il comportamento d'acquisto dopo COVID-19 dipenderà fortemente dal commercio elettronico. Gli sforzi digitali aiuteranno le aziende a bilanciare il rischio avvicinandole ai clienti, soddisfacendo le loro esigenze e mantenendo la distanza sociale richiesta.

Un e-commerce ben progettato consente di collegare l'esperienza di acquisto fisico e i punti vendita con canali di vendita online a prova di crisi - sul Web, sui dispositivi mobili o su qualsiasi altro canale digitale rilevante per la propria attività e settore. Adatta le tue strategie di e-commerce per soddisfare le esigenze di oggi. E di domani.