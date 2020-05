Erba legale: quali sono i benefici per la salute nel consumo di cannabis light

Il settore della cannabis light sta conoscendo un vero e proprio boom di richieste che hanno contribuito a una crescita straordinaria del mercato. Ne abbiamo parlato con il team di Theweedzard.com.

Prima di tutto, quali sono le caratteristiche della cosiddetta erba legale?

Questa erba, che non è altro che cannabis light, si ottiene dalle infiorescenze femminili della pianta della Canapa Sativa. Anche se garantisce molteplici benefici, è importante operare una distinzione tra l’uso della cannabis terapeutica e quello, appunto, della canapa light. La prima, indicata anche attraverso la sigla FM2, viene usata solo in contesti sanitari e clinici allo scopo di preparare medicinali che possono essere prescritti unicamente dietro ricetta medica. I benefici della cannabis light vanno attribuiti al CBD , il quale genera effetti antinfiammatori e analgesici, ma è anche un valido aiuto contro l’insonnia e contro l’inappetenza.

Perché la cannabis light ha così tanto successo?

In questi due mesi in cui gli italiani hanno dovuto fare i conti con le conseguenze della pandemia, è cresciuto il numero di persone che hanno deciso di comprare la canapa light approfittando dei negozi online che la mettono a disposizione: questa è la ragione per la quale nel settore il fatturato medio è cresciuto del 30%. Si tratta, comunque, di un trend che non stupisce, se si prende in considerazione la crescita di un fenomeno che sta conquistando la mentalità delle persone.

Che cosa dicono le ricerche scientifiche a proposito dell’erba legale?

Pare che questa sostanza abbia la capacità di agire sui disturbi che hanno a che fare con gli attacchi di panico e con l’ansia: il riferimento è, nello specifico, al disturbo post-traumatico da stress e al disturbo ossessivo compulsivo. Ci sono anche indagini che affermano che la canapa light svolta una preziosa azione nei confronti della nausea. Nel novero degli effetti più noti c’è la capacità di apportare energie in quantità perfino più elevate rispetto a diversi multivitaminici. Le proprietà anticonvulsivanti, poi, sarebbero fondamentali per combattere le crisi epilettiche. E non è ancora tutto, perché è stato scoperto che un uso prolungato del prodotto genera vantaggi per chi soffre di acne, dal momento che il cannabidiolo riesce a combattere la sintesi dei lipidi.

In che cosa consiste di preciso l’erba legale?

Molto semplicemente l’erba legale corrisponde a una variante della canapa: essa non è considerata una sostanza stupefacente perché la sua composizione non permette di ritenerla in grado di dare, appunto, effetti stupefacenti. La legge prevede che per essere definita light la cannabis resti al di sotto dello 0.2% di concentrazione di THC: è proprio questa la sostanza che agisce, all’interno del corpo umano, su alcuni recettori in modo da favorire la sintesi della dopamina, che è l’ormone dell’euforia. Per quel che riguarda il contenuto di CBD, invece, la soglia massima che può essere raggiunta è pari al 30%.

Qual è la situazione del mercato in Italia?

Nel nostro Paese nel corso degli ultimi anni si è registrato un boom in questo settore: sempre più persone hanno iniziato a conoscere e ad apprezzare gli effetti delle infiorescenze di cannabis light, mettendo da parte ogni pregiudizio in merito. Un ruolo importante è stato anche quello della legge n. 242 del 2016, attraverso la quale è stato regolamentato e definito in modo preciso il sistema produttivo. Da quel momento in avanti hanno iniziato a moltiplicarsi i punti vendita dedicati, da Nord a Sud, in tutto il territorio italiano. Mentre lo sterile dibattito tra i contestatori e i supporter continua, insomma, chi si è gettato in questo settore in maniera del tutto legale fa affari su affari.

Che cos’è Weedzard?