L'illuminazione delle lampade da terra può cambiare radicalmente l'aspetto e l'atmosfera di un'abitazione

Desiderate dare uno stile esclusivo alla vostra casa? Con delle lampade da terra è possibile. Grazie ad una vasta gamma di modelli classici e moderni, l'illuminazione domestica cambia radicalmente aspetto donando valore alla vostra casa. Infatti, la scelta del tipo di illuminazione per una abitazione rappresenta un aspetto importante, in quanto può trasformare tutti gli ambienti in modo pratico e funzionale. Naturalmente non è solo l’illuminazione a garantire la giusta atmosfera, ma il design e il particolare di ogni singola lampada sono tali da rappresentare di per sé un plus.

Tra gli elementi che contribuiscono a portare eleganza e splendore alla vostra casa, ci sono proprio le lampade da terra che andranno ad abbellire i vostri ambienti con idee luminose. Come dicevamo prima, l'illuminazione degli interni è fondamentale per la vostra casa, in quanto ogni ambiente è diverso e bisogna garantire la giusta luce. Un modello minimal come quello delle lampade da terra LED dal design moderno dimmerabile nere da 15W 3000K potrebbe rappresentare il giusto compromesso. Si tratta di una piantana moderna con accensione con pedale a terra che può essere accesa a 3 livelli di luminosità. Dalla forma composta da aste squadrate luminose verso il loro interno, questa lampada si adatta ad illuminare ambienti della casa come soggiorno, salotto o sala da pranzo, ma sono anche perfette per l'illuminazione di un ufficio moderno. Per la sua installazione non sono richiesti particolari accorgimenti.

Se poi siete amanti delle forme squadrate con un tocco minimalista, la vostra scelta potrà cadere su una piantana LED 44W 3000K dimmerabile realizzata in metallo verniciato bianco opaco e dotata per l'accensione, di una pedaliera con dimmer per potere variare l'intensità luminosa. Anche questa piantana dal design futuristico può trovare la sua giusta collocazione in ambienti come salotto, salone o soggiorno e magari arredare in modo ultramoderno anche uno studio o ufficio. Rimanendo su delle forme avveniristiche un'altra proposta potrebbe essere quella fornita dalla piantana led o lampada da terra moderna nera, dal design originale composta da cerchi luminosi, con luce dimmerabile e accensione con pedale, che consente di variare l'intensità luminosa grazie a LED 3000K. Questa particolare lampada da terra viene realizzata in metallo nichel opaco o nero opaco e si inserisce in qualsiasi ambiente della casa ed in particolare in soggiorno.

Un modello che sicuramente saprà stupire per la sua linea è la lampada da terra ad arco dal braccio corto e dal design moderno, prodotta dal brand Vivida International per la serie Bracket. Si tratta di una lampada ad arco da terra dal design essenziale e minimalista realizzata con alluminio bianco e silicone, perfetta per illuminare ed arredare qualsiasi angolo o zona di ogni stanza o ambiente grazie a LED 33W 3000K.

