La pandemia di Covid-19 ha cambiato per sempre il nostro modo di fare acquisti. Con l’impossibilità di uscire di casa e i negozi fisici chiusi, le persone hanno dovuto modificare le loro abitudini di acquisto preferendo sempre di più fare acquisti online sulle grandi piattaforme di e-commerce.

I bestseller del 2020

Quali sono i prodotti più venduti del 2020? Su miglioriclassifica.com abbiamo deciso di creare un elenco dei prodotti più venduti e che sono maggiormente apprezzati dai consumatori che acquistano costantemente online.

Tra i prodotti presenti nella nostra lista la maggior parte di loro riguarda soluzioni che possono essere utilizzate negli ambiti più comuni della nostra vita. Questi prodotto sono apprezzati dai consumatori per le loro caratteristiche tecniche, funzionalità, qualità e durata.

Proprio in virtù del fatto che sono bestseller, non dovrai preoccuparti di acquistare prodotti di bassa qualità. Le opzioni che vedrai all’interno del nostro articolo hanno decine di recensioni positive che riflettono una grande soddisfazione da parte degli utenti che li hanno acquistati.

Lo shopping online nel 2020: quali evoluzioni?

Dal modo in cui facciamo rete, al modo in cui riceviamo le nostre notizie - stiamo lentamente ma sicuramente spostando tutto online. E lo shopping non fa eccezione.

Negli ultimi decenni, lo shopping online è passato dall'essere inesistente a diventare un'industria da svariati miliardi di euro. L’acquisto di oggetti online è diventata una pratica comune tra milioni di persone in tutto il mondo. Recentemente il numero di persone che acquistano beni e servizi online è aumentato più che mai.

Uno dei motivi per cui lo shopping online è cresciuto così tanto negli anni è dovuto all'esperienza che le aziende sono in grado di offrire ai propri clienti. Assistiamo costantemente alle aziende che aggiungono nuove funzionalità e servizi per gli acquirenti online, con l'intento di fornire loro lo stesso supporto e il comfort che avrebbero avuto durante un'esperienza di acquisto di persona.

La verità è che lo shopping online sta diventando sempre più come fare shopping di persona.

Secondo le statistiche di ThinkwithGoogle, il 63% delle opportunità di shopping inizia online. Ciò significa che, indipendentemente da dove i clienti stiano finalmente effettuando l'acquisto (online o in un negozio tradizionale), il loro percorso di clienti sta iniziando online, nella maggior parte dei casi su Google o Amazon, dove stanno facendo le loro ricerche.

Con il miglioramento della tecnologia digitale, non sorprende che i consumatori di oggi abbiano il controllo del loro percorso di acquisto. Sono aperti a esplorare tutte le categorie, i marchi e i prodotti che vorrebbero.

Uno dei maggiori cambiamenti nel comportamento di acquisto di quest'anno è senza dubbio derivato dall'impatto del coronavirus.

Con paesi in tutto il mondo che impongono misure di blocco rigorose nel tentativo di limitare la diffusione del virus, il numero di consumatori che fanno acquisti online, in particolare per la spesa, è salito alle stelle.

Ma questo è più di un semplice impulso temporaneo. Sta anche causando un cambiamento di mentalità. Oltre la metà degli acquirenti di generi alimentari online afferma che ora è più probabile che continuino a fare acquisti online anche dopo la pandemia.

Gli esperti affermano che questo è un "punto di svolta" per la tendenza dello shopping online e che Amazon è probabilmente il principale beneficiario.