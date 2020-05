Sintonia Bankitalia-Ghisolfi su educazione finanziaria e prestiti bancari

Il governatore Visco nelle proprie considerazioni annuali di fine maggio: aggiornamento delle conoscenze finanziarie decisivo in epoca di Fintech e Home Banking; sui finanziamenti all'economia, istituti di credito obbligati a istruttorie per evitare rischi penali

Sintonia identica anche per quanto attiene al meccanismo relativo alla concessione dei prestiti bancari - inclusi quelli supportati da garanzia pubblica ai sensi del DL liquidità - alle imprese messe in sofferenza dalla pandemia e dall'azzeramento degli incassi: le banche sono tenute per legge a effettuare una preventiva istruttoria di merito, per evitare di incorrere in rischi penali nel caso in cui l'azienda ammessa a finanziamento non riuscisse a evitare il default. Come ribadito anche dal Banchiere Ghisolfi: il DL liquidità non ha modificato il precedente assetto legislativo, incluse le previgenti norme sulle responsabilità penali dei deliberanti creditizi, semmai lo ha purtroppo appesantito e reso più complicato e laborioso, centralizzando ogni procedura anche per i miniprestiti di sussistenza.