Prime “prove” di ripartenza a Casteldelfino: domenica edizione straordinaria dei “Mercatini 2020”

“La Montagna non può e non deve morire”.

A dircelo, Alberto Anello, sindaco di Casteldelfino, piccolo centro della Val Varaita che domenica avrà la sua prima “prova” di ripartenza, ospitando l’edizione straordinaria dei “Mercatini 2020”.

Nell’“antica capitale della ‘Ciastelado’”, per tutta la giornata, vi saranno espositori e hobbisti legati al mondo dell’artigianato e dell’antiquariato, ma con spazio anche a tipicità locali, enogastronomia, prodotti caratteristici.

L’evento, ovviamente, come rimarcano dal Municipio, si svolgerà in assoluta osservanza di tutte le norme di contenimento del Covid-19: “Avremo banchi distanziati, per il rispetto delle distanze di sicurezza. – aggiunge Anello – Useremo tutti gli accorgimenti indicati dal Governo e dalla Regione, ma ripartiamo con il primo evento.

La Montagna, nel post-emergenza, dovrà reinventarsi, per poter ripartire”.

Info: 348.3167773 – 371.3353225 – www.cuneomanifestazioni.it.