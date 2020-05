Covid ad Alba, nessuna nuova vittima e altri quattro guariti: ora sono 69

Ad Alba i residenti "attualmente positivi" al Coronavirus sono 11, contro i 14 di una settimana fa. E’ quanto fa sapere il Comune langarolo, nel suo periodico aggiornamento sullo stato dell’infezione in città

Stabile il numero di decessi, fermo a 12, mentre i guariti sono 69, 6 in più rispetto a venerdì scorso.



“La voglia di ripartire è tanta e la città è finalmente viva dopo i mesi di chiusura – dichiara il sindaco Carlo Bo -. Le prossime settimane saranno decisive per capire l’andamento dei contagi dopo la fine del lockdown. Per questo chiediamo agli albesi di continuare ad essere attenti e di seguire le norme”.



Con Dpgr n. 64 - 27 maggio 2020 la Regione ha stabilito che da oggi, venerdì 29 maggio, fino a martedì 2 giugno è obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i luoghi pubblici all’aperto, ma solo all’interno dei centri abitati e nelle aree commerciali.

L’obbligo non è valido per i bambini sotto i 6 anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale. Non è obbligatorio indossarla mentre si pratica attività sportiva e motoria.

Per quanto riguarda, invece, le attività di ristorazione l’uso della mascherina non è obbligatorio per chi siede ai tavoli di un locale, sia all’interno che all’esterno nei dehors.