Anche gli operatori delle RSA del cuneese in protesta a Torino: "La sicurezza deve diventare la normalità"

centinaia di lavoratrici e lavoratori dipendenti delle case di riposo del cuneese hanno protestato oggi, venerdì 29 maggio, per chiedere una svolta nella gestione dell’emergenza determinata dalla pandemia Covid-19, in tutte le strutture socio sanitarie e assistenziali.

Una protesta che parte dall’aspetto più triste di questi ultimi 100 giorni, dal rispetto per le numerose vittime che la pandemia ha causato fra gli ospiti e dipendenti delle case di riposo, su tutto il territorio Piemontese. Per questo oggi tutti gli operatori indossano la fascia nera del lutto attorno al braccio.

Nella prima fase dell’emergenza sono stati compiuti errori gravi: Dispositivi di Protezione Individuali scarsi e inadeguati; esami tampone effettuati sempre in ritardo, formazione sulle procedure in emergenza in alcuni casi carente, protocolli di isolamento e controlli non sempre rispettati, limiti strutturali di alcune sedi che non hanno permesso una ottimale gestione separata fra ospiti positivi e negativi. Le conseguenze si sono manifestate spesso a livello di stress e sovraccarico di lavoro, nei casi più gravi con decessi.