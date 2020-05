Cirio, "Regione al lavoro per confermare la Fiera del Tartufo Bianco d’Alba"

“Il Salone del Libro di Torino lo faremo, così come stiamo lavorando per fare la Fiera del Tartufo Bianco d'Alba e la Douja D’Or di Asti: a breve presenteremo il calendario degli eventi autunnali e invernali”.



A esprimersi sull'effettiva possibilità di confermare la 90ª edizione dell'importante manifestazione albese è il presidente della Regione Alberto Cirio, che oggi alla Reggia di Venaria ha presentato il piano a sostegno del comparto turistico: in totale sono stati stanziati 40 milioni di euro.



Lo scorso 14 maggio si è aperta un'edizione speciale digitale del Salone del Libro, con incontri in live streaming che ha visto scrittori e artisti confrontarsi sul tema del Coronavirus e dei cambiamenti che questo ha imposto nella società. La kermesse libraria verrà, come già auspicato in passato, posticipata all'autunno.



"Stiamo anche lavorando con Roma per sbloccare i comprensori sciistici", ha aggiunto il governatore.