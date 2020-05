Cuneo, controlli sempre più stretti su locali e misure sanitarie: sarà un weekend di "tolleranza zero"

Quello in partenza dalla serata di oggi (venerdì 29 maggio) sarà un weekend di "tolleranza zero" - condizione che proseguirà anche in vista del ponte della festa della Repubblica e nei giorni successivi - da parte delle forze dell'ordine della città di Cuneo, nei confronti dei locali inadempienti alle misure di protezione sanitaria.

In seguito alla riapertura ufficiale delle attività di bar e ristoranti avvenuta sabato 23 maggio, infatti, la Questura di Cuneo ha lanciato una vera e propria - e necessaria - opera di alfabetizzazione a favore dei locali, per comprendere e rispondere a dubbi e istanze relativi proprio all'emergenza sanitaria. Molti gli interventi realizzati in orari sia notturni che diurni e che, secondo il questore Emanuele Ricifari, hanno portato a una generale atmosfera di tranquillità e rispetto delle regole in diversi tra i punti più frequentati della città.