In netto miglioramento la situazione Covid-19 a Cervasca: un positivo e due in isolamento domiciliare fiduciario

La situazione Covid-19 nel comune di Cervasca è decisamente migliorata.

Lo comunica il sindaco Enzo Garnerone.

Ecco i numeri aggiornati in data 29 maggio 2020.

36 concittadini sono stati positivi al virus COVID-19 di cui 33 guariti, solo più 1 positivo e 2 deceduti;

53 persone erano in isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva presso la residenza di cui 51 l’hanno concluso, 2 l’hanno iniziato da poco;

altri cittadini in isolamento volontario non comunicati ufficialmente.

Il primo cittadino inoltre ricorda che, in base al decreto n. 64 del 27 maggio della Regione Piemonte da venerdì 29 maggio a mezzanotte di martedì 2 giugno è obbligatorio l’uso di mascherine nei luoghi pubblici all’aperto dei centri abitati e nelle aree commerciali, fino a nuove disposizioni.

“Una precauzione per non vanificare questi mesi di sacrificio e per ricordare a ognuno di noi che, oggi più che mai, i nostri comportamenti sono fondamentali per impedire alla curva del contagio di tornare a crescere”, dichiara Garnerone.

Seguiranno aggiornamenti sull’evolversi della situazione epidemiologica.

Per Emergenza da Coronavirus contattare il numero di telefono 338-5789826.