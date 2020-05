Mondovì conferma il mercato cittadino del martedì anche per la Festa della Repubblica

A Mondovì viene confermato, anche in tempo di Covid, il mercato del 2 giugno prossimo festa nazionale dedicata alla Repubblica.

La preziosa e fondamentale collaborazione tra l'associazione Confcommercio Ascom Monregalese (nel tramite del rappresentante di categoria Dario Sigismondi) e l'Amministrazione Comunale, ha portato ad un riassetto del mercato del sabato riutilizzando temporaneamente Piazza Ferrero e riuscendo in questo modo a risolvere e rispettare le indicazioni sulla sicurezza imposte dal Corona Virus.

"A tal proposito un ringraziamento doveroso rivolgiamo alla Comandante Chionetti e a tutto il corpo della Polizia Locale che, otre alla prezioso apporto in questa occasione, sono sempre impegnati nel controllo del corretto svolgimento del mercato cittadino, nonché a tutta l'amministrazione comunale, dal signor Sindaco Paolo Adriano agli assessori e agli uffici per il commercio con i quali la nostra Associazione sta collaborando in modo estremamente proficuo ed efficace.

Come detto in altre occasioni un rinnovato grazie a tutti coloro, Protezione Civile ed altri volontari, che si sono impegnati e si impegnano in occasione delle manifestazionie degli eventi cittadini.

In un momento così complicato ci sembra doveroso ringraziare anche tutti i commercianti che, pur con l'ovvia estrema difficoltà, tengono viva la nostra città e si impegnano, come dimostrato nell'ultimo triste periodo, a servire nel migliore dei modi chiunque abbia particolari necessità.

Pertanto invitiamo tutta la cittadinanza, ancora una volta, a sostenere il piccolo commercio monregalese affinchégli sforzi di tutti portino ad una effettiva ripresa dell'economia del nostro amato territorio".