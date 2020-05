Solo prestiti e solo su prenotazione: il 3 giugno riapre la biblioteca di Saluzzo

La biblioteca di Saluzzo riapre il 3 giugno per prestito libri solo su prenotazione con il seguente orario: martedì 9.30 – 12.30; 14.30 – 18.30

mercoledì 9.30 – 12.30; 14.30 – 18.30

giovedì 9.30 – 12.30

venerdì 14.30 – 18.30

sabato 9.30 – 13.00

Si possono prenotare massimo 5 libri/dvd per tessera o via e-mail ( biblioteca@comune.saluzzo.cn.it ) o via facebook (Biblioteca civica Saluzzo) o per telefono (n. 3480707998 – 0175.211451). Il ritiro dei libri prenotati avverrà presso la biblioteca all’entrata di Via Volta 39, a una data e orario stabiliti. La restituzione dei libri può avvenire solo nel box 24/h posizionato in via Volta 39.

Si accede mantenendo la distanza di sicurezza, utilizzando la mascherina e dopo aver disinfettato le mani.

Non è possibile muoversi all’interno della struttura, cercare i libri a scaffale, leggere i giornali, utilizzare i PC e accedere al servizio internet.

Rimangono invece attivi il prestito interbibliotecario, il prestito di libri digitali (servizio MLOL) e tutti i servizi e le richieste che possono essere soddisfatti da remoto.