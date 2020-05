Cortemilia: tutti i vincitori della 18^ edizione del premio Gigante delle Langhe

La cerimonia di premiazione della XVIII edizione del Gigante delle Langhe è andata in scena, o meglio, on line,oggi giovedì 28 maggio con un set multiplo allestito nei domicili dei diversi protagonisti e coordinato dalla regia di Enrico Turinetto. A presentare la premiazione, Francesco Langella, presidente della Giuria tecnica fin dalla prima edizione del premio letterario e Donatella Murtas curatrice del Premio e co-fondatrice della manifestazione insieme a Valeria Pelle.

La cerimonia online è stata impreziosita dalle bellissime illustrazioni in movimento realizzate su misura per l’occasione da Vittoria Facchini, l’illustratrice vincitrice del Premio Emanuele Luzzati per l’illustrazione di questa XVIII edizione.

Vittoria Facchini, le cui illustrazioni per il libro Fu stella (Lapis Edizioni, testi di Matteo Corradini) sono state apprezzate all’unanimità dalla Giuria Tecnica del Premio, prima di ricevere il Premio Emanuele Luzzati per l’illustrazione ha oggi parlato del suo essere illustratrice, della nascita della sua passione, dei suoi maestri e del suo percorso professionale, per poi concludere su come è nato il libro Fu stella, le tecniche utilizzate, le scelte progettuali fatte per raccontare una storia importante.