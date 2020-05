"La storia non mi va": collaborazione musicale tra i paesi di Verzuolo e Saluzzo in Italia e Mendoza in Argentina

Il 25 maggio scorso è uscito sulle principali piattaforma digitali “La historia no me va”, versione spagnola del brano “La storia non mi va” scritto da Daniele Trucco nell’agosto 2019 per la piccola star del web Sofia Del Baldo.

La traduzione spagnola, curata da Guillermo Alonso Prado, musicista e produttore di Mendoza conosciuto in Argentina con il nome d’arte di Guillote, è stata proposta al famoso cantautore de Las Heras Marcelino Azaguate il quale, colpito dal brano, ha deciso di inciderlo in duo con l’autore. Ne è nata una versione completamente diversa dall’originale, sviluppatasi sulla ritmica cujana del chitarrista Sebastian Narvaez e sull’arrangiamento orchestrale scritto appositamente da Daniele Trucco per l’occasione.

Contemporaneamente al singolo è stato girato un video grazie al quale si crea un ponte ideale di collaborazione tra Italia e Argentina: a parte le immagini in studio di registrazione, gli esterni in Argentina sono stati filmati da un drone che si muove nel deserto attorno alla Crucesita, un luogo incontaminato sulla precordigliera andina, e nel Parco General San Martin di Mendoza. In Italia invece il video è stato girato sia nella biblioteca civica di Verzuolo sia nella storica biblioteca diocesana di Saluzzo, entrambe location cariche di storia.

Ciliegina sulla torta: il pezzo è stato dedicato a Quino, leggendario autore di Mafalda che proprio a Mendoza è nato e vive tuttora.

La produzione artistica è stata curata dalla Hermandad Cuyana e quella esecutiva da Guillermo Alonso Prado e Daniele Trucco.