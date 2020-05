Comparto vino, Enrico Allasia: "Da noi servono 600 ore di lavoro per ogni ettaro, non 50. Il Ministero ne tenga conto"

Confagricoltura, che ha partecipato ieri pomeriggio (venerdì 29 maggio) alla videoconferenza organizzata dalla Regione Piemonte per discutere sulle misure da adottare per far fronte alle difficoltà che si sono create in seguito alla pandemia che negli ultimi due mesi ha di fatto ha bloccato le esportazioni e le vendite nel canale dei pubblici esercizi e della ristorazione, sottolinea l'importanza di intervenire con un piano di azioni coordinate, dalla distillazione di crisi alla vendemmia verde, fino alla promozione, per salvaguardare le specificità di un territorio che produce oltre il 90% dei vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita.

Nel corso della videoconferenza la Regione ha illustrato le proposte del Ministero delle Politiche agricole, che puntano ad attivare bandi a livello nazionale per la distillazione di crisi, ma soltanto per i vini da tavola, e per la riduzione delle rese di uva in vista della prossima vendemmia, destinando a queste iniziative risorse per 150 milioni di euro.

"Si tratta di uno stanziamento insufficiente per la gravità del momento - dichiara Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte - che ben difficilmente riuscirà a tonificare il mercato".

L'assessore regionale all’agricoltura Marco Protopapa e il vice presidente Fabio Carosso hanno annunciato che la Regione interverrà con un contributo finanziario aggiuntivo di circa 4 milioni di euro, da destinare sia all'incremento del contributo nazionale sulla distillazione, destinato ai vini doc e docg a condizione che l'operazione sia praticabile, sia attivando una misura strutturale per favorire lo stoccaggio dei vini da invecchiamento.