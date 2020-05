A giugno la gara per il "Montalto" di Alba, Bo: "L'iter deve partire, non accetteremo ulteriori rinvii"

“Ringraziamo il ministro Dadone per l’interessamento e per il cronoprogramma – dichiara il sindaco di Alba Carlo Bo - . Nell’ultimo Consiglio comunale abbiamo deliberato un odg all’unanimità per tenere alta l’attenzione sul nostro carcere e su quella che riteniamo una situazione ormai insostenibile, con i tempi di ristrutturazione procrastinati di volta in volta, una struttura sottoutilizzata da quattro anni, i detenuti presenti costretti in un’ala non adeguata ad ospitarli e il personale disperso in altre carceri. Non è il primo cronoprogramma che ci viene presentato. La gara era attesa già per marzo. Le tempistiche prospettate ora sono davvero molto strette. Da parte nostra vigileremo perché l’iter si metta in moto a giugno come annunciato. Non accetteremo altri rinvii. Ci auguriamo che non sia l’ennesima promessa non mantenuta. Non vorremmo rivivere quanto già accaduto con l’Asti-Cuneo”.