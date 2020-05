Boves: in consiglio comunale il grazie alla CRI e alla Protezione Civile

Giovedì sera 28 marzo, ad inizio del Consiglio comunale bovesano il Sindaco ha dato una targa alla Croce Rossa Italiana, gruppo di Peveragno (che opera anche a Beinette, Chiusa Pesio e Boves) in riconoscimento di tutto quanto fatto in questo periodo di pandemia. A ritirarla si è presentato il presidente peveragnese Claudio Tomatis. Un’altra è andata alla locale Protezione Civile.

La seduta si è tenuta ancora a porte chiuse, con «distanziamento» e mascherine, mandata on line sulla pagina facebook comunale (a differenza del vicino Comune di Peveragno, che ha aperto la riunione di due giorni prima a cinque spettatori, i soliti sempre presenti).

All’ordine del giorno vi era approvazione del rendiconto finanziario del 2019, la rinegoziazione di mutui (che le norme della emergenza sanitaria concedono, le variazioni al bilancio per affrontare il difficile momento che ovunque si stan facendo.

Le finali interrogazioni della minoranza (come da regolamento recentemente modificato) sono state su adeguamento degli spazi comunali e le attività per bambini e ragazzi che si possono pensare in questo contesto.