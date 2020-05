Cuneo, viale degli Angeli ancora pedonale: in commissione si valuta un'ulteriore proroga

L'estensione della pedonalizzazione del viale degli Angeli di Cuneo potrebbe superare anche quella che fino a pochi giorni fa veniva considerata come la data limite, quella delle ore 10 di lunedì 15 giugno: a stabilirlo sarà una specifica commissione consiliare - che vedrà riuniti per l'occasione i membri della III^ e della V^ - programmata per il pomeriggio di mercoledì 3 giugno prossimo.

La scelta di pedonalizzare il viale più celebre della città capoluogo di provincia è stata intrapresa dall'amministrazione comunale sin dalle primissime fasi dell'emergenza sanitaria, per dare ai cittadini (e, da quando il traffico tra comuni è di nuovo consentito, anche agli appassionati "di fuori") la possibilità di passare qualche ora all'aria aperta in totale sicurezza. E che acquista ancora più senso e importanza a seguito delle ipotesi di modifica della mobilità cittadina presentate nel corso della settimana passata dalla Giunta comunale.

Già diverse le proroghe, di cui quella con scadenza al 15 giugno è l'ultima in ordine di tempo.