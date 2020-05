Festa della Repubblica: il Cantico degli Italiani e l'idea di Duccio Galimberti di proporlo come inno nazionale

Come ho scritto in “Cronaca di un’esecuzione. Duccio Galimberti fu ucciso a Cuneo”, fu Galimberti a proporre all’amico Ferruccio Parri e al CLN torinese di adottare il Cantico degli Italiani di Goffredo Mameli come Inno nazionale per un’Italia libera e repubblicana. Aldo Sacchetti, Medaglia d’Argento al Valore militare, mi riferì questa notizia e a Paralup nel 1944 fu diretto testimone della volontà di Duccio di portare quest’idea all’attenzione di Parri.