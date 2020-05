Fossano: lunedì 1° giugno lutto cittadino per le esequie di Davide Chierici

Il Sindaco di Fossano Dario Tallone ha proclamato il Lutto Cittadino per la mattinata di lunedì 1 giugno in concomitanza con il rito funebre dell’Appuntato Scelto Q.S. Davide Chierici, addetto alla Centrale Operativa della locale Compagnia Carabinieri. Il sindaco invita i cittadini, gli esercenti, i gestori dei locali a rispettare il silenzio nella mattinata, in particolare in concomitanza delle esequie.