Peveragno in lutto per la scomparsa di "Nini" Toselli

La sua più grande passione era la coltivazione delle fragole. Ha dedicato praticamente tutta la sua vita a questa coltura, alla ricerca della fragola che fosse sempre buona. Sosteneva, giustamente, che bisognava produrre per accontentare il palato dei consumatori. Non c’era miglior soddisfazione di sentirsi dire che le fragole erano dolcissime. Ogni anno, in occasione della Sagra della fragola raccoglieva le migliori per portarle alla mostra, in piazza. Ed alcuni anni fa, aveva anche vinto il premio come miglior produttore.