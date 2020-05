Saluzzo, Festa della Repubblica in forma ridotta per le norme Covid, in diretta sulla pagina facebook del Comune

2 Giugno a Saluzzo: la Festa della Repubblica verrà celebrata in forma ridotta per le norme di sicurezza Covid 19. Potrà essere seguita in diretta sulla pagina facebook del Comune.

La cerimonia si svolgerà martedì (2 giugno) nel cortile della ex Caserma Musso (piazza Montebello 1) a partire dalle 10.30 con l’allocuzione del sindaco Mauro Calderoni.

Come tutti anni verrà consegnata la “Costituzione della Repubblica Italiana” ai giovani saluzzesi che nel corso dell'anno compiono 18 anni. Sono 126 quest’anno.

Seguirà la premiazione degli studenti delle Scuole superiori (sono otto in questa tornata) che nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 hanno conseguito il 100 e lode agli esami di Stato.