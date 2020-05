Va in pensione Giuseppe Sammorì, segretario comunale di Castellinaldo e sindaco di Piobesi per tre mandati

Ha ricoperto il ruolo di sindaco a Piobesi per tre legislature, dal 1990 al 2004, realizzando in questi quattordici anni importanti opere: la nuova scuola primaria, i campi sportivi con campi calcio e piscina, un nuovo PRG che ha consentito uno sviluppo organico e ordinato di tutto il paese (sia nella parte residenziale con i piani di edilizia convenzionata che nella nuova area industriale), infine l'acquisto dalla parrocchia del terreno dell'area centrale del paese da destinare a piazza (attualmente in via di realizzazione in piazza San Pietro). Un lavoro di responsabilità vissuto a stretto contatto con i cittadini "Sentirsi parte di una comunità in modo veramente vivo dando il massimo delle proprie capacità e competenze per i suoi cittadini e del territorio del Roero"