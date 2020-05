Vernante: pronto alla ripartenza il ristorante "Nazionale"

Il 29 maggio sarà il giorno in cui il ristorante "Nazionale" di Vernante riprenderà a pieno regime la propria attività. Predisposte le nuove procedure, installati i sistemi di igienizzazione, indossate le mascherine la cucina si è messa all’opera già da alcuni giorni per preparare la linea.

Per quanto riguarda il futuro prossimo, la riapertura ci propone una carta nuova, fresca nel vero senso della parola. Gli chef Fabio Ingallinera e Maurizio Macario, insieme ai loro ragazzi, si sono immersi nel verde delle Alpi Marittime per selezionare parte della materia prima direttamente alla fonte: i prati e i pendii delle montagne. Da qui nasce il nuovo menu: “prima – vera”: Spinaci selvatici, orle, menta di montagna, aglio orsino, achillea, luvertin (luppolo selvatico).

A fianco della parte vegetale troviamo anche il pesce di acqua dolce o un classico della cucina piemontese: l’acciuga. In qusta proposta primaverile, viene fermentata per ottenere una salsa garum.

Per la parte carnivora grazie all’amico Marco Martini, l’attenzione è caduta sulla pecora sambucana, un grande classico delle nostre montagne. In questo caso allevata a Santo Lucio de Comboscuro in Valle Grana dall’azienda agricola biologica “Anna Arneodo”. Ovviamente anche la preparazione tradizionale non manca mai: Finanziera e Tajarin alla Cavour.