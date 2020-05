Grande successo per la riapertura di Mek&Phebe tattoo di Cuneo, che è ripartito all'insegna di solidarietà e novità

I titolari della Mek&Phebe tattoo di Cuneo, Mattia e Federica, sono grati dell'affetto dimostrato e del grande successo avuto ad una settimana dalla riapertura, segno che la fiducia dei clienti verso la professionalità dello studio è sempre alta. Sicuramente è stata una decisione ben ripagata rafforzare ulteriormente le misure igieniche del negozio, oltre all'impianto industriale per la filtrazione e il ricircolo dell'aria a soffitto e ai presidi già esistenti, aggiungendo barriere protettive e colonnine igienizzanti a disposizione in ogni area del negozio.

E' stata inoltre effettuata una sanificazione anticovid, che verrà ripetuta regolarmente e tamponi batteriologici di sicurezza prima della riapertura. Ribadiscono la propria gratitudine verso chi non si è mai fermato e ha continuato a lavorare durante il lockdown affinchè non ci mancasse nulla, a chi ci ha permesso di ripartire in sicurezza occupandosi della nostra salute e a tutti i clienti che li hanno supportati e incoraggiati.

E per non dimenticare la loro riconoscenza verso chi ha lottato in prima linea per aiutarci e ha messo a rischio la propria vita, rinnovano l'iniziativa che prevede per sempre uno sconto del 20% su ogni acquisto o servizio a tutti i medici, infermieri, operatori sanitari e volontari della protezione civile. Felici inoltre che il nuovo orario continuato sia riuscito a venire incontro alle esigenze di tutti, ricordano a tutti i clienti che vi aspettano in studio dal lunedì al sabato, dalle 10.30 alle 19.00.