Se desiderate delle bomboniere originali e personalizzate, da Karin 1981 potrete trovare tutta la collezione Thun a Torino

Da quasi 40 anni Karin 1981 rappresenta per la città di Torino e non solo, un punto di riferimento nel settore degli articoli da regalo, listenozze e bomboniere, realizzando i desideri dei suoi clienti con professionalità, cortesia ed esperienza. Tra le diverse proposte, potrete trovare tutta la collezione Thun, un brand che con i suoi articoli fa rivivere le emozioni dell’infanzia, i sogni, la magia ed il calore.

Attraverso i suoi prodotti, le immagini ed i comportamenti, vengono trasformati in una realtà da vivere ogni giorno, regalando gioia con il cuore a tutti. Le figure tondeggianti di angeli laudanti e di molti altri personaggi sono nati negli anni 50 dalla passione per l'argilla della Contessa Lene Thun. Da Bolzano queste creazioni, ispirate all’artigianato altoatesino e ai suoi elementi naturali, come fiori, tronchi d’albero, ma anche all’arte romanica e gotica sono diventate celebri in tutta Italia.

Presso il punto vendita Karin 1981, uno dei più forniti negozi Thun torino potrete scoprire tutto il catalogo dei prodotti Thun e delle bomboniere per battesimi e matrimoni.