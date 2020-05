Cuneo: Lega e FdI protestano nello stesso giorno, sullo stesso tema, su due vicine piazze, quasi alla stessa ora

Alleati di governo in Regione, insieme alla manifestazione regionale a Torino per dire no al Decreto “Riparti Italia” del governo Conte, ma divisi nella protesta su due diverse piazze martedì 2 giugno a Cuneo. La Lega annuncia una manifestazione, in modalità ‘flash mob’, in largo Audiffredi (nei presi del municipio) alle 10. Fratelli d’Italia una “manifestazione statica” – così la definisce il coordinatore provinciale William Casoni – in piazza Torino alle 11,30.