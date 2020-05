Centri estivi, la Regione approva le linee guida: la soddisfazione del Comune di Mondovì

Notizie positive da Torino: la Giunta della Regione Piemonte ha approvato le linee guida per lo svolgimento dei centri estivi, per la gioia di famiglie e realtà comunali.

Fra quelle più virtuose, figura anche Mondovì, che nei giorni scorsi si era già "portata avanti" con i lavori. "Una notizia - ha dichiarato l'assessore all'Istruzione, Luca Robaldo - che accogliamo con grande favore, perché permette non soltanto al nostro Comune, ma a tutte le realtà impegnate nell'erogazione di servizi per l'infanzia e l'adolescenza di organizzarsi per l'estate alle porte. Mondovì ha già pubblicato una manifestazione di interesse rivolta alle famiglie e finalizzata all'attivazione dei servizi estivi. L'approvazione e la successiva pubblicazione di queste linee guida ci consente finalmente di concretizzare il percorso tracciato fin qui e che potrà prendere avvio dopo il 14 giugno".

Robaldo ha poi aggiunto che "come amministrazione comunale porteremo avanti il confronto avviato ormai da alcune settimane con le diverse realtà impegnate nel settore - cooperative, associazioni sportive e di promozione sociale -, già rivelatosi decisamente utile e costruttivo. L'emissione di queste linee guida, unitamente ai provvedimenti ai quali stiamo lavorando per consentire l'utilizzo dei parchi pubblici cittadini anche per questo tipo di attività, permetterà di vivere quella che auspichiamo sia un'estate a misura di bambino".