Il Rotary club dona 6 tablet all'istituto alberghiero di Mondovì

I 4 Rotary club appartenenti al gruppo Monviso (RC Cuneo 1925, promotore dell'iniziativa, RC Cuneo Alpi del Mare, RC Mondovì e RC Saluzzo), oltre a contribuire singolarmente, avevano nei mesi scorsi ottenuto una sovvenzione distrettuale per la realizzazione del progetto " giovani strappano un sorriso agli anziani… con l'arte", destinato alle case di riposo della provincia.



Tuttavia, il progetto, dopo la sua prima parte che si è svolta durante le festività natalizie, a causa dell'emergenza Coronavirus non si è ovviamente potuto completare; così, il distretto Rotary 2032 ha accettato che la somma non impiegata della sovvenzione fosse destinata al sostegno di realtà locali e, su proposta del presidente del Rotary Club di Cuneo, condivisa da tutti i club, si è deciso di acquistare dispositivi informatici da destinare agli allievi di quattro scuole, una per ciascun club.



Il Rotary club di Mondovì ha scelto l'istituto alberghiero di Mondovì "Giolitti-Bellisario": i sei tablet sono stati recapitati alla dirigente scolastica, Donatella Garello, la quale provvederà a consegnarli agli studenti che ne hanno maggiore necessità.