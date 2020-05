Roccavione: estate bimbi e ragazzi 2020

Nonostante il momento di difficoltà legato al Coronavirus e le incertezze sulle tempistiche che ci permetteranno di riprendere le normali attività, l'amministrazione comunale ha comunque pensato di avviare le pratiche per l'organizzazione del Centro Estivo 2020 con le iniziative "Estate bimbi" e "Estate ragazzi", in modo da essere pronti a fornire alle famiglie un servizio fondamentale che negli anni si è dimostrato molto apprezzato.

Le linee guida per i centri estivi regolamentano tutti gli aspetti da tenere in considerazione: gli spazi che potranno essere destinati alle attività, la capacità ricettiva, l'organizzazione delle attività, il personale, la formazione, l'accesso e le modalità per consentire ai bambini di uscire dall'isolamento casalingo in cui il lockdown li ha costretti.

Il centro estivo, da progettare nei mesi di luglio ed agosto, dovrà orientarsi al lavoro in piccoli gruppi da applicare a qualsiasi attività, valorizzando quelle all'aperto, garantendo la sicurezza sanitaria dei bambini e degli operatori. Attualmente il Comune, in sinergia con la cooperativa sociale Monviso scs (con cui ha già collaborato gli scorsi anni), sta lavorando a tutti questi aspetti, in modo da garantire iniziative di qualità rispondenti alle esigenze delle famiglie.

Dare ai bambini l'opportunità di riprendere, a piccoli passi, la loro normalità, di rivedere i loro amici e di ritrovare la felicità di giocare insieme, anche con modalità diverse, oggi è fondamentale!

Siamo consapevoli che non si tratta di aspetti semplici da organizzare, ma l'importante è non farsi trovare impreparati e... crederci!

Pertanto vorremmo conoscere le esigenze delle famiglie, se sono interessate a far partecipare i propri figli al Centro Estivo 2020, al fine di programmare e di organizzare al meglio le attività, in totale sicurezza, nel rispetto di tutte le norme previste dal decreto ministeriale.

Scaricabile dal sito internet del Comune di Roccavione, troverete la manifestazione di interesse per la partecipazione al centro estivo comunale 2020, da compilare ed inoltrare entro venerdì 5 giugno all'Ufficio Segreteria del Comune di Roccavione al seguente indirizzo e-mail: segreteria@comune.roccavione.cn.it



Raccolte le manifestazioni di interesse ci attiveremo per dare puntuali comunicazioni.