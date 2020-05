Spostamenti tra regioni, l'appello dell'Agb a Liguria e Piemonte: "Occorre riaprire la linea Ventimiglia-Cuneo"

"Chiediamo sicurezze sul collegamento tra le due regioni, è scritto in una nota stampa, la possibilità a tutti i cittadini di raggiungere le località turistiche dopo questo lungo periodo di isolamento. Ad oggi nessun organo sta dando notizie sulla possibile data di ripartenza. Sul sito di Trenitalia questo collegamento non è in agenda" sottolinea l'AGB. "Serve una vera volontà politica per non far chiudere la linea. I cittadini hanno il diritto a poter viaggiare in libertà. Oggi tale diritto è negato, dalla Liguria non si può andare a Limone o a Cuneo non giornata. Servono treni, nuovi investimenti".