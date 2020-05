Dopo 109 giorni di sosta gratuita, dal 3 giugno tornano ad essere a pagamento i parcheggi blu di Saluzzo

A partire da mercoledì 3 giugno i 750 parcheggi blu di Saluzzo torneranno ad essere a pagamento, con le consuete modalità.

Il pagamento negli stalli blu della città è sospeso dal 13 marzo scorso. Il Comune - causa emergenza sanitaria – “per agevolare gli spostamenti e le brevi soste, finalizzate a garantire i servizi essenziali” aveva disposto l’“esenzione” del pagamento dei parcheggi su tutto il territorio cittadino.

Una misura che sarà in vigore sino a mercoledì, terminato il ponte del 2 giugno. I 109 giorni di gratuità degli stalli blu si sono tradotti in un mancato incasso per la casse municipali pari a 60mila euro, rimpolpati con la manovra approvata dal Consiglio comunale da 618mila euro, con aiuti e sostegni alla popolazione ed al tessuto economico cittadino.

“La progressiva ripresa delle attività economiche – spiegano dal Comune – accompagnata anche da una serie di misure economiche approvate nell’ultimo Consiglio Comunale, comporta l’aumento progressivo del traffico e necessità di maggior rotazione nel sistema di parcheggi cittadini”.

La decisione di ripristinare la sosta a pagamento è nata dal confronto costante con i rappresentanti del CCN – il Centro commerciale naturale di Saluzzo – e dopo aver recepito il parere dell’Ascom, l’Associazione commercianti.