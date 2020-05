A Cuneo, la Santa Messa celebrata in sicurezza

In questa ultima domenica di maggio in cui si celebra la Festa di Pentecoste -la vita dello Spirito Santo a cinquanta giorni dopo la Pasqua - centoquaranta fedeli con mascherina e corretto distanziamento sociale hanno preso parte alla Santa Messa nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Cuneo.

Al termine della celebrazione il parroco ha informato sulle decisioni prese in merito alle iniziative estive della Parrocchia: non si terrà l'estate ragazzi presso i locali delle opere parrocchiali, nemmeno i campeggi ad Argentera, purtroppo per la momentanea mancanza di disponibilità di personale formato e maturo per potersi assumere responsabilità troppo gravose e impegnative in questo periodo ancora di emergenza sanitaria.